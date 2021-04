Deputado quer atenção à saúde mental de sobreviventes da Covid-19

O deputado estadual Thiago Silva (MDB) apresentou o projeto de lei 219/2021 na Assembleia que “Institui a Política Estadual de Atenção à Saúde Mental das Vítimas da COVID-19 em MT”. A proposta é assegurar um programa específico para cuidar das pessoas ficaram com sequelas físicas e mentais após o processo de contaminação e cura.

“Sabemos que a saúde mental é essencial para que a pessoa consiga dar andamento em sua vida após vencer a batalha da Covid. Tivemos muitas perdas, então vejo que é importante esse amparo para as pessoas que ainda sofrem de algum tipo de sequela em decorrência do coronavírus”, disse o deputado Thiago.

As campanhas de conscientização farão parte do projeto e trarão orientações acerca de medidas para o enfrentamento de sentimentos como medo e estresse, bem com apresentarão estratégias de cuidado em saúde mental.

De acordo com o projeto, o Sistema Único de Saúde (SUS) será responsável pela implementação e execução das ações e serviços a serem oferecidos às vítimas da COVID-19.

Segundo o artigo 5º do projeto de lei, o atendimento a vítima da COVID-19 poderá ser realizado presencialmente ou à distância, de acordo com o regramento específico de cada modalidade, determinado pelo respectivo conselho profissional do membro da equipe multidisciplinar que prestar o atendimento.