Thiago Silva vai presidir Comissão de Defesa do Consumidor na ALMT

O deputado estadual Thiago Silva foi eleito por unanimidade o novo presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. A eleição ocorreu na manhã desta terça-feira (14) no parlamento estadual.

Após ser eleito por unanimidade, Thiago Silva agradeceu aos demais membros pela confiança e se comprometeu a trabalhar para assegurar o cumprimento dos direitos dos consumidores mato-grossenses, principalmente durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

“Como economista que sou, essa é uma das bandeiras do nosso trabalho e pra mim é uma honra e grande desafio presidir a Comissão em Defesa do Consumidor. Iremos cobrar para que neste momento de pandemia o cidadão não seja lesado com práticas abusivas em remédios, testes laboratoriais, cilindros de oxigênio, alimentos, entre outros. Sabemos de casos de produtos que subiu o preço mais de 200% ou 300% e iremos lutar para que o Procon possa fazer um trabalho intensivo no estado”, disse o deputado Thiago.

A comissão em defesa do consumidor e contribuinte tem como função principal fazer a cobrança em nome do parlamento, para que não haja sobre preços e práticas abusivas em Mato Grosso. Participam como titulares na comissão os deputados Ulysses Moraes, Eliseu Nascimento, Janaína Riva e Sebastião Rezende.

Como presidente da comissão, Thiago Silva já apresentou um requerimento de convocação para que o diretor do Procon possa vir na Assembleia dia 27 e explicar sobre as ações de fiscalização realizadas pela instituição.