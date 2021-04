Deputados tentam impedir novo aumento da energia elétrica em MT

O diretor-geral da Agência de Energia Elétrica (Aneel), André Pepitone, estará na próxima quarta-feira na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) para explicar o novo aumento na tarifa, anunciado para acontecer no dia seguinte (08). Os deputados também convidaram outro diretor da agência, Sandoval Feitosa Neto, para falar sobre denúncias de supostas irregularidades nas contas da Energisa.

Os convites foram aprovados na última reunião ordinária a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Energisa, criada para apurar supostas irregularidades no setor de energia elétrica em Mato Grosso.

“Queremos saber da ANEEL os motivos pelos quais as tarifas de energia em Mato Grosso são mais elevadas e têm reajustes superiores às de outros estados, questões que vêm sendo analisadas em profundidade pela Comissão desde o ano passado”, explicou o presidente da CPI, deputado estadual Elizeu Nascimento (PSL).

Os deputados já aprovaram por unanimidade um requerimento em que solicitam que a ANEEL reveja o aumento previsto. Eles ponderam que as empresas e cidadãos de Mato Grosso sofrem os efeitos econômicos da pandemia e que o aumento agora pode ter um efeito cascata – amplificando os prejuízos e também a inadimplência.

“Achei necessário ouvir os diretores da Aneel na véspera do anúncio do aumento. Acho que devemos ouvir e questionar o porquê desse aumento nesse momento de tanta crise. A Casa está se mobilizando, todos os deputados pediram para que Aneel suspenda esse aumento”, enfatiza o relator da CPI, deputado Carlos Avalone.

Além de se mobilizar contra o novo reajuste, os deputados também aprovaram recentemente uma lei proibindo o corte de energia no estado por um período de 90 dias. As contas referentes a esse período poderão ser pagas posteriormente em até dez parcelas.

A audiência com as participação dos diretores da Aneel está marcada para iniciar as 10 horas da manhã da próxima quarta-feira (07)