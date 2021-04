DERF prende dois suspeitos pelo crime de tráfico de drogas e receptação

A Polícia Civil por intermédio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF) prendeu duas pessoas nesta quinta – feira (22), acusadas pelo crime de tráfico de drogas e receptação em Rondonópolis – MT.

Foram duas ações distintas, primeira prisão foi decorrente do cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, ocorrida no bairro Vila Canaã, sendo preso um suspeito de 24 anos e apreendido balanças de precisão com resquícios de droga, R$ 3.648, um carregador de pistola calibre 380, além de uma televisão produto do crime de furto.

A segunda prisão ocorreu no Residencial Farias, sendo preso um suspeito Também de 24 anos e apreendido porções de maconha e dinheiro em espécie, parte da droga foi localizada enterrada no quintal da residência.