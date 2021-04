DHPP prende suspeito de homicídio em menos de 24h após o crime

DHPP prende em flagrante o suspeito pelo homicídio que aconteceu na noite de ontem em Rondonópolis – MT.

O crime aconteceu por volta das 23h e 40min da última quarta-feira (21) no bairro Dinalva Muniz.

De acordo com as primeiras informações, o suspeito estava sentindo ciúmes da ex companheira e por esse motivo esfaqueou o atual namorado dela, que não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Conforme informações da Delegada Karla Cristina Peixoto Ferraz, no anoitecer desta quinta-feira (22), a DHPP com apoio da Polícia Militar chegou até o suspeito de 42 anos que estava na Rodovia do Peixe e em seguida foi encaminhado para a delegacia para se tomar as devidas providências.