Cinco dicas para deixar a sua salada mais atraente e saborosa

Troque o básico pelo mais gostoso

É possível combinar as folhas tradicionais com queijos, castanhas, frutas e legumes, por exemplo. Experimente acrescentar queijo parmesão e tomate-cereja à preparação. Além de serem ingredientes ricos em umami, o queijo dá um toque gourmet à refeição, e o tomate deixa a salada mais apetitosa e colorida.

Varie nos molhos

Nem sempre o vinagre e o azeite são os queridinhos, por isso variar os molhos pode ser uma ótima opção. Uma dica é usar o caldo do limão e pêssego grelhado com cebolinha e creme de leite. O limão oferece um toque cítrico ao prato e o pêssego quebra a acidez da fruta. Outra alternativa rica em umami, é a mistura do molho shoyo com azeite de oliva, suco de limão e gengibre ralado.

Prefira preparações coloridas

Quanto mais colorido for o prato, mais nutritivo e saboroso ele será. Entre as opções de folhas, as mais versáteis são alface, acelga, endívia, rúcula, agrião e couve. Você também pode incrementar a receita com legumes e tubérculos cortados em pequenas fatias, como cenoura, beterraba, batata-doce e até mandioquinha. As combinações deixam a preparação colorida e ainda mais atraente.

Invista também na saúde

É possível criar pratos totalmente novos com ingredientes pouco comuns que, além de proteger o organismo, agregam muito sabor. O cogumelo e o milho, por exemplo, são fontes naturais de umami, e realçam o sabor de qualquer salada. Além disso, o cogumelo contém beta-glucano, que estimula o sistema imunológico, e o milho é um potente antioxidante com alto teor de fibras, que auxilia na manutenção do trato intestinal.

Escolha proteínas

Incluir proteínas nos pratos é uma ótima dica para completar a preparação de forma equilibrada, além de acrescentar uma sofisticação gastronômica aos ingredientes da salada. Experimente acrescentar peito de frango desfiado, atum, salmão, sardinha ou até cortes magros de carne vermelha para dar um toque especial ao prato. Além de terem baixo teor de gordura, proporcionam uma salada mais completa e equilibrada.