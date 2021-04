Diretor Jurídico do CRECI é nomeado para compor o Conselho Estadual de Educação como titular

O Diretor Jurídico do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Mato Grosso (CRECI-MT), Alex Vieira Passos, foi nomeado através do ato nº 2.470/2021 do governo do Estado, como conselheiro titular da Câmara de Educação Profissional e de Educação Superior (CEPS), do Conselho Estadual de Educação (CEE-MT). A nomeação foi publicada no diário oficial, na última sexta-feira (9).

Conforme consta no diário oficial, Alex representará o segmento conselhos de classes por um período de quatro anos de 12/04/2021 a 12/04/2025. Foi nomeado como primeiro suplente do respectivo segmento Luís César Simões de Arruda, do Conselho Regional de Administração (CRA) e segundo suplente Luciana Colnago Gamballi, da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Segundo o diretor jurídico, o nome dele e de mais duas pessoas foram indicados para participação do processo de escolha da CEE-MT, durante uma reunião realizada com representantes de sete entidades, no mês de março. A segunda parte da votação foi por meio da Comissão Especial do CEE/MT.

“Estou feliz e honrado por ser escolhido para representar os conselhos de classe. Minha experiência e empenho vão contribuir positivamente. Coloco-me à disposição para somar, visando cumprir com excelência minhas atribuições”, ressaltou.

Alex recebeu na primeira etapa de votação seis votos dos sete conselhos de classes participantes da escolha do cargo, sendo eles OAB, CREA, CRECI, CRDD, COREN, CREF, CRA. Na segunda etapa ele venceu com votos dos demais órgãos que votaram entre si, recebendo os votos dos segmentos Sindicatos das Escolas Particulares, Federações (Famato e FIEMT), Setasc (Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania) e Conselhos de Classes (7 entidades).

Em resumo, o diretor jurídico do CRECI recebeu o aval de segmentos influentes no estado de Mato Grosso. O Presidente do CRA, Hélio Tito, diz que o nome do Alex é muito bem visto perante os segmentos envolvidos, e acredita que a escolha do titular e dos suplentes foram assertivas. “Ele tem conhecimento na área e vai agregar muito como titular do CEE-MT”, opinou.

Presidente do CRECI, Benedito Odário, destaca que o diretor jurídico do Conselho já foi Secretário de Educação de Cuiabá e Presidente da ABRADE (Associação Brasileira de Direito Educacional). “Agora demonstra que tem representatividade classista, e poderá trabalhar em melhoria na educação de nosso Estado”, concluiu.