Dirigente do Sintep pede bom senso aos diretores de escolas estaduais

A professora Maria Celma de Oliveira, dirigente da subsede do Sintep em Rondonópolis, criticou a portaria que altera as normas para o teletrabalho nas escolas da rede estadual. Segundo ela a decisão de ampliar a presença de servidores administrativo e autorizar diretores a convocar professores para ‘plantões pedagógicos’ coloca aumenta o risco para todos.

“Temos travado uma luta com o governo desde o início da pandemia para que as aulas não sejam presenciais. Estamos num momento em que a pandemia continua em alta e muitos profissionais têm sido atingidos no Estado inteiro”, declarou. “Isso (atividades presenciais) coloca em risco a vida dos profissionais e estudantes”.

A sindicalista informou que já há uma assembleia geral convocada para maio, que poderá ser antecipada dependendo da situação. “Se o governo insistir nesta questão de convocar os trabalhadores e trabalhadoras da Educação para o trabalho presencial sem a garantia de vacinas, para os profissionais e os estudantes até 18 anos, a categoria será convocada para deliberar”.

Maria Celma defende que o governo intensifique os esforços para garantir mais vacinas e, enquanto isso, invista para melhorar as condições de teletrabalho – usando meios online e apostilas.

Conforme ela, até o momento não houve comunicações de convocação de profissionais e a expectativa é que os gestores das escolas evitem fazer isso.

“Em função desse alto índice de contágio no Estado e aqui em Rondonópolis esperamos que os diretores não façam a convocação para plantões pedagógicos, até porque não há essa obrigatoriedade. O próprio secretário de Educação afirmou que essa convocação é opcional. Esperamos que os diretores tenham bom senso”.

“Em primeiro lugar devemos nos preocupar em preservar a vida e buscar os meios para que os estudantes tenham acesso à educação, ao conhecimento com segurança. Estamos em defesa da vida com vacinação para todos e todas”, concluiu.