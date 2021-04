Disney está desenvolvendo um live-action sobre as irmãs da Cinderela

Com o filme Cruella prestes a finalmente ser lançado nos cinemas e Disney+ com Premier Access, aos poucos a Walt Disney Pictures segue trabalhando em novos projetos. E entre eles, o mais recente anúncio envolve um live-action focado nas irmãs adotivas da Cinderela.

Segundo informações do site Deadline, a Walt Disney Pictures contratou Kristen Wiig e Annie Mumolo para trabalharem no desenvolvimento de um roteiro para o longa protagonizado pelas personagens.

A publicação destaca que o filme sobre as irmãs adotivas da Cinderela ainda não tem um título oficial definido, mas que ainda não se sabe se Wiig e Mumolo também irão estrelar o filme. Por sua vez, fontes ainda garantem que, caso a dupla aparecesse no filme não seriam como as irmãs, pois o plano é que sejam interpretadas por atrizes mais jovens.

Uma breve descrição sobre o filme das irmãs adotivas da Cinderela

O filme live-action é descrito como uma comédia musical de conto de fadas que relembra o clássico da Cinderela do ponto de vista de suas infames meio-irmãs malvadas.

Abrangendo sua primeira infância com o casamento de sua meia-irmã universalmente amada e além, seguimos Anastasia e Drizella Tremaine enquanto elas lutam para manter o legado de sua família.

Wiig e Mumolo, indicadas ao Oscar de roteiro original por Bridesmaids, estão atualmente trabalhando no roteiro do filme sem título oficial. Jessica Elbaum e Will Ferrell, da Gloria Sanchez Productions, serão os produtores.