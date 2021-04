Polícia Civil apreende 20 tabletes de skunk e suspeito de tráfico de drogas é preso

Vinte tabletes de skunk, droga conhecida como super maconha e de grande valor em dinheiro foram apreendidos pela Polícia Civil, na quarta-feira (14), pela Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DRE), em Cuiabá (MT). Um homem que estava em posse do entorpecente foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Os vinte tabletes de entorpecente, de aproximadamente um quilo cada, e R$ 4 mil em dinheiro foram encontrados em uma residência no bairro Dom Aquino, na capital do Estado. No local, também foram apreendidas fitas adesivas para embalo da droga e balança de precisão.

A apreensão da grande quantidade de skunk aconteceu após informações levantadas pela DRE, durante investigações realizadas pela unidade.

Com base no relatório policial, a delegada Juliana Chiquito Palhares representou pelo mandado de busca e apreensão domiciliar no endereço que foi expedido pela Justiça nesta quarta-feira (14).

“Era uma data propicia para dar cumprimento a ordem judicial, sendo realizado o adentramento no local e apreendido o entorpecente de grande valor de mercado e realizada a prisão em flagrante da pessoa responsável pela droga”, disse a delegada.