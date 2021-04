Dupla morre durante troca de tiros com a Força Tática

Dois indivíduos morreram após uma troca de tiros com a equipe da Força Tática, nesta quinta-feira (15) no Bairro Vila Maria, em Barra do Garças (MT). A residência onde os homens estavam é apontada como ponto de comércio drogas, popularmente conhecida como “boca de fumo”. No local, os militares apreenderam duas armas de fogo, além de porções de maconha e cocaína.

A Polícia Militar (PM) recebeu uma denúncia informando de que em uma casa estava ocorrendo tráfico de entorpecentes e que inclusive os suspeitos estavam fazendo ameaças aos usuários de drogas.

Ao chegar no local a guarnição foi surpreendida pelos suspeitos que receberam a equipe com tiros.

Diante da situação, a PM revidou e ocorreu a troca de tiros. Os dois indivíduos foram baleados e morreram.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local e constatou os óbitos.

De acordo com a Polícia, um dos suspeitos estava utilizando tornozeleira eletrônica e possui diversas passagens criminais pelos crimes de roubo, porte ilegal de arma de fogo, tentativa de homicídio, furto, tráfico de drogas entre outros. O outro indivíduo ainda não foi identificado.