Dupla tenta roubar carga de carreta em movimento e é presa pela PM

Dois indivíduos foram presos na noite desta terça-feira (27), tentando roubar grãos de carga de uma carreta em movimento em Rondonópolis – MT.

Um caminhoneiro saiu de Primavera do Leste com carga de milho para descarregar no estado do Paraná e ao passar no Anel Viário sentido a BR – 364, teve que reduzir a velocidade devido a quantidade de buracos existente na pista.

O motorista percebeu que atrás vinha um veículo dando sinal com farol, para avisar que estaria acontecendo algo.

Ele então visualizou um indivíduo pendurado na carreta desparafusando para que carga derramasse na pista e um comparsa pegasse os grãos que caírem.

O motorista temendo que algo pior acontecesse prosseguiu seu trajeto até chegar em um posto e conforme ele mais de 3 mil Kg de carga derramou.

Ao chegar no posto a Polícia Militar rapidamente também esteve ao local e o grupo GAP prendeu a dupla que estava roubando a carga e um terceiro também foi detido esse responsável por transportar a carga roubada.