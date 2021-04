Durante abordagens, PRF apreende drogas em dois ônibus

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na tarde desta quinta-feira (29) aproximadamente 5 kg de pasta base de cocaína escondidos em dois ônibus interestaduais que trafegavam pela BR-364, em Rondonópolis.

De acordo com a PRF, os ônibus vinham de uma região de fronteira com a Bolívia. Na primeira abordagem, a droga foi encontrada com uma mulher que levaria o entorpecente até Brasília e ganharia R$2.500 pelo transporte.

No outro ônibus, o material estava com um rapaz que buscou a droga em Cáceres e iria revendê-la em Uberlândia.

Os suspeitos foram encaminhados a Polícia Federal por se tratar de tráfico interestadual de drogas.