Durante vacinação, idosa entrega bilhete denunciando maus tratos

Uma idosa de 85 anos aproveito o momento em que estava sendo vacinada contra a covid-19 para denunciar os maus-tratos que sofria filha, de 39 anos, e pelo genro, 59 anos. O caso aconteceu na região de Iztapalapa, no México.

Segundo a Secretaria de Segurança e Cidadania da Cidade do México, no momento do atendimento em um centro de vacinação instalado em uma escola, a idosa entregou um bilhete à enfermeira que iria aplicar a injeção.

A mensagem no papel dizia que o casal que estava de acompanhante a mantinha em casa sob condições deploráveis e que ela era frequentemente humilhada por eles.

A enfermeira logo entrou em contato com responsáveis pela segurança do centro de vacinação para informar o que havia lido no bilhete e a senhora foi levada a um local seguro.