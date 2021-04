Dwayne Johnson comemora o início das filmagens de seu novo trabalho

As filmagens do filme solo do vilão ‘Adão Negro‘ finalmente começaram e o astro Dwayne Johnson comemorou o início dos trabalhos, compartilhando a primeira imagem dos bastidores.

Por meio de sua conta oficial do Instagram, o intérprete do vilão homônimo ainda refletiu sobre a grandeza do filme, salientando sua excepcional equipe técnica.

Confira:

“História sendo feita, extremamente animado e que momento de honra para compartilhar com vocês.

Iniciando oficialmente o DIA 1 de filmagem do nosso Adão Negro

Nosso Diretor e maestro, Jaume Collet-Serra.

Nosso indicado ao Oscar (Coringa), Diretor de Fotografia, Lawrence Sher.

Temos uma equipe de produção de estrelas – incrivelmente talentosa, galvanizada, comprometida e focada em elevar os parâmetros e entregar algo ESPECIAL para o mundo.

O elenco também é formado por Aldis Hodge (Gavião Negro), Quintessa Swindell (Ciclone), Noah Centineo (Esmaga-Átomo) e Pierce Brosnan (Doutor Destino).

Bodhi Sabongui (‘Legends of Tomorrow’), Marwen Kenzari, Sarah Shahi e James Cusati-Moyer também foram escalados em papéis não revelados.

O filme estreia em 29 de julho de 2022.

Apesar de informações sobre a narrativa permanecerem às escondidas, os fãs já sabem que Adão Negro é o antagonista principal do herói conhecido como Shazam. Nos tempos modernos, entretanto, o personagem evoluiu para um anti-herói extremamente complexo e conturbado – tornando-se uma das criações mais proeminentes do panteão da DC.

Dirigido por Jaume Collet-Serra (‘Águas Rasas‘), o longa se passará no mesmo universo de ‘Shazam!‘.