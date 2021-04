Ecopontos são oficialmente inaugurados em Rondonópolis

Os quatro Ecopontos construídos pela Prefeitura Municipal em pontos estratégicos da cidade foram concluídos em Rondonópolis (MT). A inauguração oficial aconteceu na manhã desta quinta-feira (15) e contou com a presença de vereadores e o Prefeito José Carlos do Pátio.

Os Ecopontos ficam localizados no Residencial Paiaguás; na Vila Paulista na área do antigo Clube Ipê; no Micro Distrito Industrial Anézio Pereira de Oliveira, região da Vila Operária; e no Distrito Industrial, mais especificamente no início da Rodovia do Peixe.

O objetivo dessa estruturação estratégica é garantir acesso mais prático e rápido aos locais adequados para descarte de resíduos, bem como, promover a diminuição imediata das áreas de descarte irregular (lixões clandestinos), espalhados por diversos bairros da cidade.

De acordo com o Secretário Municipal de Meio Ambiente, Leandro Bernardo Leite, os Ecopontos estão preparados para receber todo tipo de material reciclável, resto de construção civil, galhos e eletroeletrônicos.

O Secretário ainda explica que os locais não podem receber lixos contraminados domésticos, nem hospitalares e de oficinas. “Haverá um trabalho de orientação para destinar esses materiais caso eles sejam direcionados para os Ecopontos” disse Leandro.

Ainda conforme informações do Secretário de Meio Ambiente, o investimento nos Econopontos foi em torno de R$ 5.600.000,00 (cinco milhões e seiscentos mil reais) onde foram adquiridos 4 caminhões, 24 caçambas, containers, trituradores entre outros materiais.