AGORA MT estreia programa de lives com entrevista sobre Covid-19 e impostos

Nesta segunda-feira (4) tem estreia no AGORA MT. A partir de hoje o portal exibirá lives sobre temas atuais relacionados à política, economia e comportamento.

As lives serão conduzidas pelo jornalista Eduardo Ramos, que desde o mês passado integra a equipe da editoria de Política. Eventualmente também serão convidados especialistas de outras áreas para contribuir nas entrevistas.

Eduardo Ramos tem 35 anos de profissão e já atuou nos principais veículos de comunicação de Mato Grosso. Também foi correspondente de revistas e jornais de circulação nacional.

Além de dirigir redações em emissoras de TV e da mídia impressa, Eduardo Ramos foi pioneiro no jornalismo online em Rondonópolis. Em 2013 foi o vencedor desta categoria no 2º Prêmio de Jornalismo promovido pelo Banco do Brasil e pelo Sindicato dos Jornalistas de Mato Grosso (Sindjor-MT).

Hoje, na estreia, o entrevistado será o presidente da Câmara Municipal de Rondonópolis, vereador Roni Magnani (Solidariedade). Na pauta estão as medidas visando conter a Covid-19 no município, e também projetos do legislativo envolvendo impostos e o refinanciamento de dívidas. Outro assunto é o trâmite da proposta prevendo a suspensão do corte de água por 90 dias.

As lives serão exibidas às segundas, quartas e sextas, à partir das 17 horas. Quem tiver perguntas e sugestões sobre o assunto pode encaminhar através do nosso e-mail ou pelas redes sociais do AGORA MT.