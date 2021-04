Em 24 horas, MT tem 92 mortes por Covid-19 e mais de 2,5 mil casos

Em um intervalo de 24 horas, Mato Grosso registrou 92 mortes por Covid-19 e 2.543 novos casos da doença.

Os dados constam em boletim da Secretaria de Estado de Saúde (SES), divulgado na tarde desta terça-feira (13).

Desde o início da pandemia, o Estado contabiliza 334.091 casos confirmados do vírus , sendo registrados 8.771 óbitos.

Atualmente, 12.041 pessoas estão em isolamento domiciliar e 311.244 estão recuperadas.

Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para a Covid-19, há 520 internações em UTIs públicas e 478 em enfermarias públicas. Isto é, a taxa de ocupação está em 97,56% para UTIs adulto e em 60% para enfermarias adulto.

Dentre os dez municípios com maior número de casos de Covid-19 estão: Cuiabá (71.172), Rondonópolis (24.949), Várzea Grande (21.697), Sinop (16.993), Sorriso (12.174), Tangará da Serra (11.287), Lucas do Rio Verde (10.869), Primavera do Leste (9.681), Cáceres (7.204) e Alta Floresta (6.439).

A lista detalhada com todas as cidades que já registraram casos da Covid-19 em Mato Grosso pode ser acessada por meio do Painel Interativo da Covid-19, disponível neste link.

O documento ainda aponta que um total de 296.794 amostras já foram avaliadas pelo Laboratório Central do Estado (Lacen-MT) e que, atualmente, restam 1.533 amostras em análise laboratorial.

Cenário nacional

Na segunda-feira (12), o Governo Federal confirmou o total de 13.517.808 casos da Covid-19 no Brasil e 354.617 óbitos oriundos da doença. No levantamento do dia anterior, o país contabilizava 13.482.023 casos da Covid-19 no Brasil e 353.137 óbitos confirmados de pessoas infectadas pelo coronavírus.

Até o fechamento deste material, o Ministério da Saúde não divulgou os dados atualizados desta terça-feira (13).