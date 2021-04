Em Rondonópolis nas últimas 24h mais de 90 pessoas se recuperam da Covid – 19

A atualização do Boletim Epidemiológico divulgado nesta quinta-feira (29), pelo portal da prefeitura consta que 26.558 pessoas foram contaminadas pelo vírus de Covid – 19 na cidade e que 24.975 se recuperaram da doença e atualmente há 904 pacientes com coronavírus no município e 679 pessoas morreram por complicação do vírus.

Na cidade apesar de ter um grande número de infectados, após o início da vacinação que já imunizou 42.822 pessoas, o quadro de internados tem diminuído a cada dia.

Mas é importante ressaltar que os métodos de prevenção, como a higienização e uso de máscaras não pode parar.

Em Rondonópolis, há 39 pacientes de outras cidades que estão ocupando os leitos disponíveis no município e nas últimas 24h, 95 pacientes se recuperaram da doença e infelizmente uma mulher de 35 anos não resistiu ao vírus e veio a óbito, ela estava internada no Hospital Regional.