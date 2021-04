Emanuel libera atividades não essenciais e aulas híbridas

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (MDB), liberou o funcionamento das atividades comerciais que estavam suspensas por não se enquadrarem dentro do grupo de serviços essenciais.

A medida consta em um decreto que entra em vigor a partir do próximo sábado (10) e é válida até o dia 25 de abril.

Nesse período, todos os estabelecimentos podem abrir as portas, das 5h às 20h, seguindo um escalonamento de horário e outras medidas de biossegurança.

O texto autoriza, por exemplo, o funcionamento de lojas de roupas, calçados, armarinhos, revendedoras de veículos – atividades estas que não integram o rol de serviços essenciais contidos no decreto federal e que vinha sendo usado como parâmetro durante a quarentena obrigatória na Capital.

“Estamos autorizando o funcionamento das demais atividades, no período das 5h às 20h, seguindo o escalonamento que fizemos para cada segmento comercial”, explicou o prefeito.

Mesmo com a publicação do novo decreto, continua valendo no comércio da cidade o sistema de rodízio de funcionários e colaboradores, diminuindo a circulação de pessoas no mesmo ambiente de trabalho.

Também segue em vigor o incremento de mais 10% de ônibus na frota do transporte coletivo, totalizando 360 veículos em circulação.

“Agora, todos poderão trabalhar e garantir o seu sustento. Nossa única exigência é que isso aconteça com responsabilidade, respeitando todas as medidas de biossegurança. É necessário que tenhamos essa sensibilidade e compaixão com o trabalhador. Precisamos apoiar quem está lutando para colocar comida na mesa de sua família”, afirmou Emanuel.

Aulas híbridas

Além disso, a partir de segunda-feira (12), as unidades de ensino particulares poderão adotar o funcionamento híbrido, com aulas remotas e presenciais, respeitando as medidas de biossegurança como limite de 50% da capacidade total de cada sala, distanciamento entre as carteiras e uso de máscaras.

Para a rede pública municipal, a previsão é de que essa mesma metodologia passe a ocorrer no dia 3 de maio.

O documento autoriza ainda o uso das academias de ginásticas nos condomínios de Cuiabá.