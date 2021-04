“Emanuel deve, pelo menos, cumprir compromisso de 4 anos com Cuiabá”

O secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho, demonstrou não acreditar na possibilidade de o prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (MDB) disputar o governo do Estado em 2022.

Ao ser questionado sobre o assunto, Carvalho disse que Emanuel deve fazer valer o compromisso assumido com os eleitores da Capital e honrar com os quatro anos de seu mandato no Palácio Alencastro.

“O prefeito Emanuel assumiu um compromisso de quatro anos com a prefeitura de Cuiabá. Acho que, pelo menos esse compromisso, ele deveria cumprir”, alfinetou o chefe da Casa Civil.

“Esse foi o propósito dele na campanha eleitoral, isso que foi falado nos quatro cantos de Cuiabá: ser um prefeito de quatro e não de dois anos”, emendou o secretário, ao lembrar que, para concorrer ao Paiaguás, Emanuel teria que renunciar a metade de seu mandato.

De todo modo, Mauro Carvalho ponderou que a decisão em concorrer ou não, cabe exclusivamente ao prefeito.

Reeleição de Mendes



O secretário disse ainda defender uma candidatura do governador Mauro Mendes à reeleição no próximo ano.

Mas, segundo ele, qualquer decisão neste sentido será anunciada pelo democrata somente com maior proximidade do período eleitoral.

“Essa definição ocorrerá somente em janeiro, fevereiro de 2022. Mas vejo que o governador reúne todas as condições para reeleição. E acho difícil ter adversário com tantas coisas boas que esse governo tem feito à sociedade”, disse.

“Essas campanhas eleitorais, no momento certo, aparecem candidatos de todos os cantos do Estado. E, caso o governador seja candidato à reeleição, será mais um embate político eleitoral que ele deve enfrentar ano que vem”, concluiu.