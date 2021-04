Emanuel mantém aulas suspensas e permite comércio funcionar no feriado

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (MDB) manteve suspensas as aulas presenciais nas unidades educacionais da rede pública do Município. A medida consta em um decreto assinado nesta quarta-feira (28).

Conforme o texto, até o dia 31 de maio, as atividades educacionais continuarão, em todos os níveis, exclusivamente de forma remota, na modalidade ensino a distância.

As medidas, segundo ele, ainda visam a prevenção ao contágio pelo novo coronavírus, embora o Estado tenha registrado uma leve queda nos números de casos da doença nas ultimas semanas.

Na Capital, já há também uma diminuição na taxa de ocupação dos leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs).

Comércio no feriado

O decreto também autoriza, excepcionalmente, o funcionamento das atividades econômicas em geral no dia 1º de maio (Feriado do Dia do Trabalhador).

Segundo a normativa, o comércio local pode funcionar de forma escalonada, das 5h às 22h com toque de recolher, das 23h às 5h.

“Sou sensível às necessidades da população e as demandas dos setores produtivos, que têm acumulado perdas ao longo desses meses de pandemia. As medidas tomadas pelo Município visam restabelecer de forma segura as atividades econômicas, para que todos possamos retornar as nossas vidas da melhor maneira possível”, disse o prefeito.