Empresários querem redução de restrições e vacinação de professores

A semana começa com boas expectativas entre os empresários de Rondonópolis. A abertura dos novos leitos de UTIs no Hospital Regional e a promessa de que as autoridades do município vão priorizar ações visando reduzir restrições às atividades comerciais animaram os presidentes das duas principais entidades do setor – a Câmara de Dirigentes Lojistas e a Associação Comercial e Industrial de Rondonópolis.

O otimismo decorre das garantias firmadas na semana passada por representantes da Prefeitura e da Câmara Municipal. Eles disseram que reuniriam documentos para demonstrar à Secretaria Estadual de Saúde que o município está apto a passar da classificação de nível de risco ‘muito alto’ para o de ‘risco alto’. Um dos argumentos seria o aumento no número de leitos de UTI, confirmado ontem (11). Essa mudança pode abrir espaço para a Prefeitura retirar as limitações ao funcionamento do comércio – diurno e noturno.

“No meu entendimento é 99% de certeza que isso ocorra até terça-feira”, disse o presidente da ACIR, Renato Del Cistia. Ele descartou a necessidade de intervenção da categoria neste momento. “Agora está nas mãos das autoridades e vejo os deputados estaduais da região bem engajados nessa briga”.

Thiago Sperança, da ACIR, também está otimista. “Nós já estávamos próximos de uma redução no nível de risco. Acredito que levando essa documentação ao Governo do Estado haverá a alteração e acaba o imbróglio envolvendo o entendimento jurídico sobre o decreto (que estabelece as restrições)”, disse.

Sperança adiantou que o foco da ACIR agora será na garantia da vacinação dos professores, visando a retomada das atividades no setor da Educação. “Vamos pedir nesta segunda-feira (12) a inclusão dos professores das redes pública e privada no cronograma prioritário de vacinação contra a Covid-19”.

Na opinião do presidente da ACIR a medida pode garantir que as escolas retomem as atividades presenciais com segurança . “Vai resolver de vez um problema importantíssimo para a sociabilização das nossas crianças”, avalia.