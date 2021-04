Entregador tem fratura exposta em braço e perna após acidente

Um entregador ficou em estado gravíssimo após sofrer um acidente na noite desta quarta-feira (28). A colisão, envolvendo uma moto e um carro, aconteceu na avenida Goiânia, próximo ao residencial Buriti, em Rondonópolis-MT.

No momento do acidente, o motociclista estava sentido bairro/centro e o condutor do veículo Etios em trajeto contrário.

O motorista saiu da avenida Goiânia e virou à esquerda na rua Anterina Miranda de Moraes e não percebeu que o motociclista vinha em sentido contrário na preferencial. O motorista não conseguiu para a temo de o acidente.

O motociclista que estava trabalhando, teve fratura exposta no braço e perna direita, ficou estado gravíssimo e foi encaminhado pelo Samu para o Hospital Regional.

O motorista do veículo Etios ficou no local por todo o período até a vítima ser socorrida.