Estações do transporte coletivo do CPA não tem água para passageiros higienizarem as mãos

Passageiros que passam pelas estações do transporte coletivo do Centro Político e Administrativo (CPA) em Cuiabá-MT não encontram água para lavar as mãos, nem álcool em gel como recomendado pela Organização Mundial de Saúde.

Os banheiros estão sujos, danificados e sem o básico como papel higiênico, sabonete e torneiras. As estações ficam nos bairros CPA 1 e CPA 3 e de acordo com a prefeitura, são as duas maiores. Passam por dia nestes terminais, cerca de 100 mil pessoas.

Um dos passageiros é Vinícius Ferreira, que trabalha em uma loja de confecções e usa o transporte público diariamente. “Não tem como evitar a exposição e a aglomeração nos ônibus, ai você sai, quer lavar as mãos e não tem nem torneira?”, questiona o usuário.

A administração dos terminais é da MTU, a associação matogrossense dos transportadores urbanos, que disse manter equipes de limpeza e manutenção e que os danos estruturais são causados por vândalos.

A prefeitura, que deveria fiscalizar, afirma que as estações devem ser reformadas, climatizadas e ampliadas. Assim como ocorreu com as estruturas das praças Bispo, Ipiranga e Alencastro.

Mas não há data para o início das obras. Lavatórios portáteis chegaram a ser instalados ano passado nas estações para atender aos passageiros, mas foram retirados.