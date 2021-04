Estado autoriza abertura dos 20 novos leitos de UTI em Rondonópolis

A Secretaria Estadual de Saúde autorizou a abertura de 20 leitos de UTI no Hospital Regional Irmã Elza Giovanella, em Rondonópolis-MT. Os atendimentos vão começar a partir as 7 horas da manhã deste domingo (11). A abertura dos leitos era aguardada desde o início do mês e foi o pivô de uma polêmica envolvendo vereadores, Municípios a direção do Hospital.

A abertura dos leitos foi confirmada no fim da tarde deste sábado em ofício assinado pela Diretora Geral, Kênia de Lima Gomes, e pela Diretora Técnica do Hospital Regional, Tamirez Martins Figueiredo. O documento (veja abaixo) foi encaminhado à Central de Regulação, que faz o registro e a solicitação de vagas para internações no município.

“É uma vitória da cidade e dos municípios vizinhos. Esses leitos vão ajudar a zerar a fila de espera por UTIs e trazem um pouco de alento a toda a população”, disse a vereadora Marildes Ferreira, presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal e uma das líderes da mobilização deflagrada ontem.

Além dos vereadores e da prefeitura, o movimento pela abertura imediata das novas UTIs também teve o apoio de deputados estaduais. Thiago Silva (MDB), Claudinei Lopes (PSL), Sebastião Rezende (PSC) e Ulysses Moraes (PSL) pediram celeridade ao Governo e chegaram a se reunir com a diretora do hospital para averiguar os motivos do adiamento.

Em vídeo e também em comunicações feitas com secretários de Saúde dos municípios da região, o secretário estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo, havia informado que faltavam o cumprimento de normas previstas no edital e a contratação de médicos.

A reportagem apurou que a empresa que venceu a licitação para operar os novos leitos apresentou documentos comprovando o cumprimento das exigências e se comprometeu a sanar em 30 dias duas pendências envolvendo a contratação de profissionais intensivistas para completar o quadro clínico. Neste período ela se responsabiliza por qualquer problema envolvendo a prestação dos serviços.

Os novos leitos fazem parte do programa do governo do Estado para reforçar o atendimento aos pacientes contaminados pela Covid-19 que estão em situação grave. Inicialmente a previsão era de que eles começariam a funcionar no início deste mês.