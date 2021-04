Eva Wilma tem melhora na função do coração, diz boletim

Internada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 15 de abril para tratamento de problemas cardíacos e renais, Eva Wilma apresentou melhora na função do coração. A notícia foi informada de acordo com o boletim médico divulgado neste sábado (24).

Ainda de acordo com o documento, a atriz de 87 anos também apresenta evolução estável e mantém necessidade de assistência renal. Ela segue na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) da unidade, consciênte e respirando espontaneamente.

Na terça-feira (20), a veterana apareceu nas redes sociais lendo um texto para uma peça. “Esta foto é de ontem, na UTI do Einstein, necessária por conta de intervenção não invasiva, para sua segurança e conforto. Ensaiando para gravar um ‘off’ para o filme ‘As Aparecidas’, cujas filmagens foram interrompidas por conta do momento.

Foi gravado ali mesmo e depois finalizaremos em estúdio. Quem tem a arte na veia sabe que ‘o show tem que continuar’. Eva sempre lúcida. Sairá melhor”, diz parte do texto publicado no Instagram.

Boletim Médico

São Paulo, 24 de abril de 2021 – A senhora Eva Wilma Buckup encontra-se internada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 15 de abril para tratamento

de problemas cardíacos e renais.

A paciente, que tem uma evolução estável, teve uma melhora na função do coração e mantém necessidade de assistência renal. Segue na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em consciência e respirando espontaneamente.