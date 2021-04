Ex-promotor Armando Guidio morre vítima de Covid-19

Morreu hoje (22) em São Paulo o advogado e ex-promotor de Justiça, Armando Otávio Marcondes Guidio, 74 anos. Ele estava internado no hospital da Beneficência Portuguesa desde fevereiro e foi vítima da Covid-19. A família está organizando o translado do corpo para Rondonópolis-MT, mas ainda não há informações sobre o velório e sepultamento.

Armando Guidio atuou como promotor de Justiça em Rondonópolis e também nas cidades de Guiratinga, Alto Garças e Barra do Bugre. Após deixar a promotoria chegou a ser convidado para atuar como Procurador do Município de Rondonópolis, mas recusou o cargo. Além de advogar, presidiu Clubes de Serviço e liderou várias campanhas benemerentes no município.

O advogado lutava contra a Covid-19 desde o início do ano. Primeiro foi internado no hospital da Unimed Rondonópolis, onde foi intubado no dia 11 de fevereiro. Porém , o quadro de saúde dele se agravou e no dia 24 do mesmo mês foi transferido numa UTI aérea para São Paulo.

”Ele lutou pela vida durante todos esses dias, mas infelizmente foi mais uma vítima desse maldito vírus”, lamentou a mulher Cleude Vieira.

Cleude Vieira está cuidando dos preparativos para o translado e fará um comunicado público assim que houver definição quando ao horário de chegada e solenidades póstumas. Ela agradeceu a solidariedade de todos e pediu orações.

A Primeira Subseção de Rondonópolis da OAB/MT divulgou uma nota lamentando o falecimento e apresentando as condolências aos amigos e familiares do advogado.

Além da mulher Cleude Vieira, Armando Guidio deixa cinco filhos (entre eles uma adolescente de 13 anos), sete netos e uma bisneta.