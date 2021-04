Exames preventivos e consultas médicas não urgentes são suspensos

A Prefeitura de Primavera do Leste suspendeu até a próxima sexta-feira (09) os atendimentos aos casos não urgentes, como exames preventivos do colo do útero e consultas médicas agendadas na rede pública de Saúde, ficando apenas os atendimentos às gestantes mantidos.

Pacientes com sintomas leves de saúde podem buscar atendimento em todas as Unidades Básicas de Saúde.

De acordo com a Secretaria, a decisão foi tomada para priorizar os atendimentos relacionados a Covid-19, já que nos últimos dias, houve um aumento significativo de casos diários e internações, por isso, o município precisa priorizar o atendimento aos pacientes que possam estar infectados.

Para os pacientes que sentirem sintomas leves de síndrome gripal, como coriza, dor de garganta ou tosse seca, a orientação é entrar em contato por telefone com a unidade básica de referência mais próxima e fazer o agendamento da consulta com um médico.

Já nos casos de sintomas graves, febre constante, dificuldade de respirar e dores ou pressão no peito, a orientação é procurar imediatamente a UPA (Unidade de Pronto Atendimento), no bairro Poncho Verde, que funciona 24 horas por dia.