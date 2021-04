Falha em sistema de oxigênio causa correria em hospital

Um vazamento no sistema de oxigênio do Hospital Municipal de Governador Valadares, a 339 km de Belo Horizonte, nesta quinta-feira (8), causou correria dentro da unidade.

Vídeos gravados por pessoas que estavam no local mostram trabalhadores uniformizados correndo dentro do hospital com cilindros. Eles usavam macas e carrinhos para ajudar no transporte.

Segundo a direção da unidade de saúde, o problema foi corrigido rapidamente e não houve falta de oxigênio para os pacientes.

Procurada, a prefeitura não detalhou o que causou a falha, mas informou que houve um “pequeno vazamento de oxigênio” e que a central reserva foi acionada “imediatamente”.

“Devido ao alto consumo de oxigênio com a pandemia do coronavírus, a manutenção do sistema está acontecendo de forma mais intensificada”, explicou a prefeitura em nota.

Veja a íntegra da nota da Prefeitura de Governador Valadares:

“Um incidente ocorrido na tarde desta quinta-feira (8), no Hospital Municipal, causou um pequeno vazamento de oxigênio na rede, mas imediatamente a central reserva foi acionada, não causando falta de oxigênio para os pacientes. Devido ao alto consumo de oxigênio com a pandemia do Coronavírus, a manutenção do sistema está acontecendo de forma mais intensificada.

A direção do Hospital Municipal esclarece que no momento do incidente, aconteceu uma grande movimentação de profissionais de vários setores que se mobilizaram a fim de garantir o atendimento dos pacientes sem qualquer prejuízo.