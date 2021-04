‘Fama e dinheiro vêm cheios de desgraça’, diz Pedro Scooby

Pedro Scooby respondeu algumas perguntas dos seguidores no Instagram na noite desta terça-feira (27). No bate-papo, o surfista falou sobre as consequências da fama e sobre a relação da mulher, a modelo Cintia Dicker, com os três filhos dele: Dom, Bem e Liz. As crianças são frutos do relacionamento de Scooby com Luana Piovani.

“Espero que as pessoas que eu inspiro entendam a minha mensagem. Os verdadeiros valores da vida. Fama e dinheiro vêm cheios de desgraça. Importante é saúde, paz e amor no coração”, declarou ele. “Felicidade está dentro de cada um. Graças a Deus, descobri isso muito novo”, completou

Em seguida, o atleta foi questionado sobre a relação da mulher com os três filhos. Como resposta, ele escolheu uma foto dos dois abraçados com as crianças.

Por fim, ele falou que “nunca sente medo” ao encarar ondas gigantes. “Essa pergunta é muito boa. Já dei, inclusive, uma palestra em uma escola para 1500 alunos falando só sobre medo. A diferença é como eu lido com o medo, como eu não deixo que afete o que estou fazendo e ultrapassar esse medo”, explicou.