Com ficha criminal extensa, homem é preso suspeito de agredir esposa

Um homem com diversas passagens criminais foi preso pela Polícia Militar (PM) nesta quarta-feira (28) suspeito de agredir a esposa, no Bairro Santo Antônio, em Jaciara (MT).

Ele possui duas passagens por lesão corporal contra esposa, onde em uma delas o suspeito agrediu a mulher com socos, puxões de cabelo e pedradas, tentativa de homicídio contra a esposa, lesão corporal contra o vizinho, tráfico de entorpecente, violação de domicílio, porte ilegal de arma de fogo e lesão corporal contra a irmã.

A vítima entrou em contato com a PM informando que seu marido a havia agredido. Quando a guarnição chegou no endereço, a vítima não se encontrava na residência. O suspeito disse para a Polícia que não sabia da esposa.

Diante da situação, a PM entrou em contato com a mulher via telefone e a vítima confirmou a agressão que o marido fez.

O suspeito foi detido e encaminhado para a Delegacia para providências que o caso requer.

Conforme informações da PM, a vítima apresenta sinais de agressão no braço direito, antebraço, pescoço, cabeça e um corte no lado direito do rosto.

O caso foi registrado e consta no Boletim de Ocorrência (BO) n°: 2021.104147.