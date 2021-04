Fila por UTI diminui; 32 pessoas aguardam por internação em Rondonópolis

Rondonópolis tem hoje (01/04) 32 pessoas na fila de espera por internação em leitos de terapia intensiva. É o menor número registrado desde a semana passada. Os dados foram obtidos junto a assessoria de comunicação da Prefeitura de Rondonópolis.

As informações sobre a demanda por Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) são reunidas pela Central de Regulação, com base nos pedidos feitos pelas unidades hospitalares e também pelas secretarias de Saúde dos municípios da região.

Conforme o levantamento de hoje o Hospital Regional Irmâ Elza Geovanella é o que tem o maior número de pacientes precisando de UTIs (07), seguido pela Unidade de Pronto Atendimento-UPA de Rondonópolis (06). Também a solicitações feitas pela Santa Casa (01), e pelos hospitais particulares Materclin (03) e Unimed (01).

Dentre os municípios vizinhos Campo Verde lidera a lista, com 05 pacientes. Também há solicitações por vagas para pacientes de Jaciara (03), Primavera do Leste (02), Pedra Preta, Poxoréu e Alto Garças (um paciente cada).

BOLETIM

Conforme o boletim divulgado ontem (31) pela Secretaria Municipal de Saúde, Rondonópolis tem atualmente 1.559 casos ativos de Covid-19. Nas 24 horas anteriores ao boletim foram registradas mais cinco mortes na cidade e 571 pessoas já perderam a vida no município desde o início da pandemia.

Para conter o avanço da doença, a Prefeitura adotou integralmente as medidas de restrição determinadas pelo Governo do Estado e mantém a proibição da venda e consumo de bebidas alcoólicas. O município também abriu 10 novos leitos de UTI e está fazendo investimentos para reforçar as estruturas viando o atendimento da população e a prevenção à doença.

Até o momento a cidade já vacinou 14.834 pessoas, 10.757 com a primeira dose e 4.077 com a segunda dose. Nesta quinta-feira os profissionais de Saúde começaram a imunizar as pessoas com idades acima de 71 anos, na Escola Estadual Pindorama.

Também hoje começou a imunização com a segunda dose da vacina para os idosos com mais de 80 anos. Eles devem procurar as unidades de saúde C.S São Francisco, C.S Amparo, ESF Luz D’Yara, ESF Pedra 90, ESF Atlântico e a ESF Monte Líbano