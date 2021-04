Filha de Zé Felipe ganha sapato de quase R$ 2 mil

Maria Alice, filha de Zé Felipe e Virgina Fonseca, ainda não nasceu mas já tem um item de luxo para chamar de seu. A herdeira do cantor e da influenciadora ganhou um sapatinho de grife, do youtuber Lucas Rangel, avaliado em quase R$ 2 mil. O presente foi dado para os pais em comemoração ao casamento dos dois, que aconteceu na semana passada.

“Maria Alice está chiquérrima”, disse Virginia, ao abrir o presente dado pelo amigo. “Que fofo, eu amei muito”, completou ela, que está no oitavo mês de gestação.

O sapatinho em questão é do modelo Toddler GG Supreme Ballet Flat e pertence à marca de luxo Gucci. De acordo com o site americano da grife, o item pode ser adquirido por 340 dólares, cerca de R$ 1.930, de acordo com a cotação desta quinta-feira (1º).

A pequena nem nasceu, mas já dá o que falar. Recentemente, Virginia contou que descobriu que a filha tem um buraco no coração, o que chocou grande parte de seus seguidores, mas a influenciadora afirmou que isso é normal para os bebês.

Além disso, Maria Alice já conta com 1,8 milhão de seguidores no Instagram graças aos cliques feitos pelos pais sobre a evolução da gravidez.