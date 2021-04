Flamengo empata contra Portuguesa e volta à liderança

Flamengo e Portuguesa empataram em 2 a 2, em uma partida cheia de momentos emocionantes. Após levar dois gols no primeiro tempo, o Rubro-Negro reagiu e conseguiu o empate, com dois gols do atacante Pedro.

O esforço colocou a equipe na lideraça provisória do Cariocão 2021, de olho no confronto entre Volta Redonda e Bangu. Já a Portuguesa mostrou que tem força para encarar os grandes e fica na 4º posição.

O jogo já começou movimentado. Logo aos 12′, O volante Mauro Silva aproveitou a sobra após troca de passes fora da área do Flamengo e acertou um chutaço no ângulo de Hugo Souza. Golaço.

Após conseguir a vantagem, a Portuguesa fortaleceu a marcação, sem abdicar de atacar. O Flamengo encontrou ainda mais dificuldade para conseguir vencer a melhor defesa da competição, que havia levado apenas quatro gols.

Dois minutos depois, Chay quase ampliou. O atacante trabalhou a bola muito bem pela esquerda e bateu sem ângulo. Com alguma dificuldade, Hugo Souza conseguiu evitar a ampliação do placar.

O Flamengo conseguiu chegar mais vezes ao ataque após começar perdendo, mas sem grande perigo. Faltava mais qualidade nos passes do meio para o setor ofensivo.

A Portuguesa fez o segundo aos 27′: Cafu cruza rasteiro da ponta esquerda, Chay finalizou mal e a bola sobrou pra Romarinho, que não perdoou e chutou no canto.