Força Tática apreende dupla após realizar roubo e recupera dinheiro e objetos

Dois adolescentes foram apreendidos nesta terça-feira (27) na região da Vila Operária em Rondonópolis – MT.

A equipe da 14ª Companhia Independente da Força Tática estava em patrulhamento e avistou os indivíduos correndo e populares indicando que algo tinha acontecido.

A dupla foi abordada e constatado que tinham acabado de efetuar um roubo em uma bijuteria no bairro Conjunto São José e na ocasião um dos infratores estava com uma faca, no qual ameaçou a proprietária.

Foi encontrado uma quantidade em dinheiro e também acessórios roubados do estabelecimento.

Diante dos fatos foram encaminhados para a delegacia para se tomar as devidas providências.