Força Tática prende 3 e encontra droga escondida em fundo falso

Policiais militares da Força Tática realizaram na tarde desta quarta-feira (21) uma apreensão de mais de 150 porções e dois grandes tabletes de drogas na Vila Canaã, em Rondonópolis. Além disso, mais de R$11 mil em espécie foram encontrados no local, que também funciona como bar.

De acordo com as informações, os policiais flagraram um dos suspeitos vendendo a droga em frente ao local. Ao realizar uma busca mais minuciosa no estabelecimento, eles encontraram mais porções espalhadas, e depois, em um fundo falso de um dos balcões grande quantidade do entorpecente escondido.

O comprador, o vendedor e o dono do estabelecimento foram encaminhados a 1ª Delegacia de polícia. Dois deles já tem passagens e o outro está em checagem.