Força Tática apreende drogas, balança de precisão e homem é detido

Um homem foi preso pela Força Tática e deve responder pelo crime de tráfico de drogas. Durante a ocorrência, a Polícia Militar (PM) apreendeu 37 substâncias análoga a maconha, uma balança de precisão, três invólucros de plástico e R$ 79 em dinheiro. A detenção ocorreu no Bairro João Antônio Fagundes, na noite deste domingo (18), em Rondonópolis (MT).

A PM recebeu uma denúncia informando que um indivíduo estava praticando tráfico ilícito de drogas no Bairro.

Diante da informação, a guarnição em patrulhamento pela Rua F deparou com o indivíduo com as características repassada e ao realizar a abordagem foi localizado no bolso do suspeito uma substância análoga a maconha e R$ 79 em dinheiro.

Foi constatado que o indivíduo usa tornozeleira eletrônica e que o aparelho estava desligado.

Ao realizar a busca na residência do indivíduo foi localizado as substâncias análogas a maconha, a balança de precisão e os invólucros de plástico.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido para a 1ª Delegacia de Polícia (1ª DP) para providências cabíveis.

O caso consta no Boletim de Ocorrência (BO) n°: 2021.95802.