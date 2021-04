Força Tática prende ‘figurinha do tráfico’ e apreende moto

Um indivíduo foi preso na noite desta sexta-feira (16), suspeito de realizar o crime de tráfico de drogas no bairro Jardim Sumaré em Rondonópolis – MT.

A equipe de Força Tática da Polícia Militar, recebeu uma denúncia de que uma pessoa estaria em um veículo Civic, em atitudes suspeitas de possível tráfico no bairro.

A PM foi até o endereço e avistou um indivíduo em frente ao carro que estava estacionado. Ele demonstrou um grande nervosismo.

A FT, em abordagem, encontrou no bolso da roupa do suspeito porções de substância análoga a pasta base. no interior do carro tinha balança de precisão e substância análoga a maconha.

Na casa do indivíduo havia também uma motocicleta que após averiguações foi constatado ser veículo utilizado em roubo.

Diante dos fatos, o suspeito que já tem outras passagem pelo crime de tráfico de drogas foi conduzido para a delegacia.