Geraldo Luís revela sequelas da covid: ‘Paladar ainda não sinto’

Geraldo Luís contou nas redes sociais, nesta segunda-feira (5), que tem sequelas da covid-19. O apresentador, que se recuperou da doença após ficar 22 dias internado, disse que ainda não sente o sabor das coisas.

“Bom dia vida! O paladar do café ainda não sinto, mas sinto um prazer enorme em viver e poder engolir. Devagar tudo voltará.

Aprenda a respeitar o tempo das coisas”, escreveu ele, na legenda da foto em que mostra uma xícara de café.

Geraldo ficou 22 dias internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, após ser diagnosticado com a doença. O comunicador chegou a ficar 11 dias na UTI (Unidade de Tratamento Intensiva).

No dia 12 de março, ele recebeu alta e foi para o quarto. Geraldo teve 70% acometido pela covid-19, vibrou com a recuperação e falou em “milagre” no dia 20 de março, quando recebeu alta hospitalar.