Secretário de Saúde é diagnosticado com pneumonia pós-Covid19

A Secretaria de Comunicação do Governo do Estado (Secom/MT) informou há pouco que o secretário estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo foi diagnosticado com pneumonia pós-Covid.

O diagnóstico foi confirmado na manhã de hoje (19) após análise de exames e avaliação médica. Por causa do diagnóstico todas as atividades do secretário foram suspensas, inclusive a live marcada para hoje no portal AGORAMT.

Gilberto Figueiredo já teve duas contaminações por Covid-19, mas conseguiu se recuperar da doença. Ele havia retomado todas as atividades, mas voltou a se queixar de dificuldades respiratórias nos últimos dias – problema que, agora se sabe, foi causado pela pneumonia.

Conforme a nota encaminhada à Imprensa pela SECOM/MT, Gilberto Figueiredo “já iniciou o tratamento medicamentoso e, seguindo a recomendação do médico, ficará em repouso domiciliar pelos próximos 10 dias”.

LIVE

A pedido da direção do portal AGORAMT, o secretário estadual de Educação, Alan Porto, aceitou o convite para participar da live de hoje. Ele vai falar sobre os impactos da pandemia e dos investimentos feitos pelo Governo do Estado na rede pública de ensino.

A live começa às 17 horas na página do portal AGORAMT no Facebook. O público pode participar enviando perguntas e sugestões na própria página.