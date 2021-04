‘Godzilla vs King Kong’ são os filmes mais assistidos desde o início da pandemia

O filme Godzilla vs King Kong liderou a bilheteria doméstica, com 13,4 milhões de dólares (R$ 76 milhões) em seu segundo fim de semana. Esse valor leva o total do confronto entre os famosos monstros cinematográficos a 69,5 milhões de dólares (R$ 395 milhões), uma arrecadação impressionante em meio a uma pandemia global.

O desempenho comercial do lançamento da Legendary e da Warner Bros foi ainda mais notável porque acontece no momento em que restrições contra a covid ainda estão em vigor, limitando a capacidade nos cinemas, e também porque o filme está disponível em plataforma digital.

O filme teve uma queda de 58% em comparação com a arrecadação de seu primeiro fim de semana de 32,2 milhões de dólares (R$ 183 milhões). A Warner Bros está lançando todo o seu catálogo de 2021 no streaming em paralelo com os cinemas.

Godzilla vs King Kong é agora o filme com maior bilheteria da era pandêmica, superando Tenet, de Christopher Nolan, que arrecadou 58,4 milhões de dólares (R$ 332 milhões). O impenetrável Tenet, no entanto, ainda ganha de Godzilla vs Kong quando o assunto é pura confusão narrativa.