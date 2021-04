Governador autoriza atividades religiosas neste sábado e no domingo

O governador Mauro Mendes autorizou, de forma excepcional, a prática de atividades religiosas em igrejas, templos e congêneres no próximo sábado e no domingo (3 e 4 de abril).

Mauro Mendes explicou que nos dias 3 e 4 de abril os templos poderão funcionar até às 20h, desde que respeitem o limite de até 30% da capacidade máxima do local, “distanciamento mínimo de 1,5m entre as pessoas e o uso de máscara de proteção facial”.

O decreto com a permissão foi publicado no Diário Oficial desta quinta-feira (01.04), e levou em consideração a Semana Santa, que celebra a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. O ciclo dessa tradição encerra no dia 4 de abril.

A decisão foi tomada pelo governador após receber pedidos da primeira-dama Virginia Mendes, de deputados e de líderes religiosos que ressaltaram a importância dessas datas.

“As atividades religiosas já foram reconhecidas como essenciais à população, até pelas dificuldades que todos nós passamos por conta da pandemia. Para milhares de mato-grossenses, a fé em Deus é um alicerce fundamental para seguir em frente e poder superar esse momento difícil”, afirmou o governador.