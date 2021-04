Governador inicia entrega de 103 motocicletas para reforçar atuação da Polícia Militar

O governador Mauro Mendes iniciou nesta quinta-feira (15.04) a entrega de 103 motocicletas modelo XRE 300 cilindradas para a Polícia Militar. O investimento total é de R$ 2,7 milhões e faz parte do programa Mais MT.

Foram entregues 53 motos do primeiro lote, sendo 20 para a 24º Companhia Independente Raio, outras 20 serão destinadas para as Forças Táticas de Sinop, Barra do Garças e Cáceres e 13 para o policiamento ordinário. As outras 50 motos serão entregues no mês de maio.

Durante a solenidade, o governador Mauro Mendes destacou a suplementação de R$ 184 milhões para a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) para investimentos este ano pelo programa Mais MT.

“Estamos investindo em todas as áreas e a Segurança Pública não é diferente, entregamos carros novos há poucos dias e agora entregando 103 motos e já está autorizado a aquisição de outro lote de mais 100 motos de alta capacidade e 500 e 750 cilindradas para melhorar a atuação rápida e eficiente no deslocamento dos batalhões que utilizam motocicleta para ganhar agilidade, fazer o policiamento ostensivo. Estamos mudando e melhorando a estrutura da Polícia Militar em Mato Grosso”, destacou o governador.

O secretário de Estado de Segurança Pública, Alexandre Bustamante, afirmou que o programa Mais MT vai colocar a pasta numa dimensão que nunca esteve, com investimentos em uniformes, troca de armamento para Polícia Militar, Polícia Judiciária Civil e o Corpo de Bombeiros, novas viaturas, que darão condições de trabalho melhores às forças de segurança do Estado. “Podemos sentir o reflexo desses investimentos na redução dos índices criminais em Mato Grosso como um todo. Estamos na contramão do país”.

Companhia Raio recebe novas motos

Créditos: Mayke Toscano/Sesp-MT

Bustamante destacou ainda que até o fim de 2021, metade da Polícia Militar estará com armamento novo, as pistolas Glock 9mm. A Sesp está comprando ainda armamentos longos, carabinas e fuzis novos, pistolas, munição, colete balístico, tudo com investimento do Estado.

“Durante muito tempo o governo ficou refém de emendas federais e recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública e todo esse recurso é do Governo de Mato Grosso e estamos conseguindo novos equipamentos. Até o fim do mandato, a PM estará mais tecnológica e modernizada”, disse o secretário.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel PM Jonildo Assis, destacou que as motocicletas vão fazer a diferença no combate direto ao crime, pois o uso de motos torna o policiamento mais dinâmico.

“Criamos a Companhia Raio aqui em Cuiabá, reforçando a dinamicidade do atendimento das ocorrências. As motos adquiridas também vão melhorar o patrulhamento ordinário em horários pré-definidos pelo nosso planejamento operacional. Teremos outras entregas para moto patrulhamento e isso um grande ganho e a ideia é melhorar cada vez mais com novas modalidades de policiamento”, reforçou Assis.