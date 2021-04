Governo investe R$ 2,7 milhões em 103 novas motocicletas para a PM

O Governo de Mato Grosso fará a entrega de 103 motocicletas à Polícia Militar, nesta quinta-feira (15.04), às 8h30, no Comando Geral da PM. O investimento é de R$ 2,7 milhões em segurança pública. O governador Mauro Mendes e o secretário de Estado de Segurança Pública, Alexandre Bustamante, participam da cerimônia da destinação das motos modelo Honda XRE 300 ABS para corporação.

Os novos veículos serão destinados às equipes de policiais militares da Companhia Raio de Moto-Patrulhamento, Força Tática e para o policiamento ordinário na região metropolitana e interior do Estado.

No primeiro lote, o Governo fará a entrega de 53 motocicletas, sendo 20 aos policiais da Companhia Raio e 20 para as equipes de Força Tática nos municípios de Cáceres, Sinop e Barra do Garças. Treze dos veículos restantes serão empregados no policiamento ordinário.

O outro lote com 50 motocicletas será entregue em maio.

Companhia Raio

A 24ª Companhia Independente Raio, unidade de moto-patrulhamento do 1º Comando Regional, está há seis meses em atividade, as equipes estão atuando e fazendo a diferença.

Os policiais que integram a Cia Raio receberam treinamento em técnicas policiais de moto-patrulhamento para circular com agilidade e segurança em vias de tráfego intenso, especialmente nos momentos de engarrafamentos, e por locais de difícil acesso (becos, morros, margens de rios, sob viadutos e pontes, entre outros) onde as viaturas quatro rodas não conseguem chegar.

Além das atividades próprias do patrulhamento de prevenção e repressão à criminalidade, essa é uma unidade de pronto apoio às ações das unidades do policiamento cotidiano.