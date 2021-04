Governo reclama de ‘fakenews’ e diz que não há data para inaugurar UTIs em Rondonópolis

A assessoria de comunicação do Governo do Estado divulgou nota na noite de hoje (09) negando as informações prestadas por vereadores e pelo secretário de Saúde de Rondonópolis acerca da inauguração de 20 novos leitos de UTI no município. As autoridades foram para o hospital no início da tarde para checar os preparativos para a inauguração e prometem ficar em vigília no local até que os leitos sejam abertos.

A nota (veja íntegra abaixo) classifica como ‘fakenews’ a informação de que estaria programada para hoje a abertura dos leitos e que o Hospital teria solicitado a doação de equipamentos. A Secretaria Estadual de Saúde disse que os leitos estão totalmente equipados, mas que falta definir a equipe de profissionais.

A abertura dos novos leitos é considerada essencial para atender os pacientes que estão na fila de espera por UTIs e também para que o município obtenha uma reclassificação na lista de risco para Covid-19 – o que permitiram também a redução das restrições impostas às atividades comerciais.

A Secretaria Estadual de Saúde não informou quando os problemas serão resolvidos e os leitos inaugurados.

Veja a seguir a íntegra da nota encaminhada à imprensa.

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT) esclarece que é mentirosa a informação de que o Hospital Regional de Rondonópolis inauguraria leitos na data de hoje:

– A estrutura para a abertura dos 20 leitos está pronta, contudo, a empresa que venceu o processo licitatório para administrar os leitos não atendeu aos requisitos técnicos previstos em edital de licitação.

– Também é mentirosa a informação de que o Hospital Regional necessita da doação de equipamentos para o funcionamento dos leitos de UTI. Os leitos estão completamente equipados, mas falta a apresentação de equipe por parte da empresa contratada, conforme as regras do edital.

– Assim que a empresa cumprir com todas as exigências técnicas, os leitos serão imediatamente colocados em funcionamento para a população.

– É lamentável que, em meio à pandemia, o Governo do Estado tenha que gastar tempo para desmentir fake news.