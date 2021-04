Guias de Trânsito Animal de MT agora possuem QR Code e aplicativo para celular

As Guias de Trânsito Animal (GTA) emitidas pelo Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (Indea-MT) no Sindesas e no Módulo de Produtor agora possuem um QR Code, que é um código de barras que pode ser escaneado pelos telefones celulares, o que dará mais segurança e agilidade para as operações dos produtores rurais.

“O Indea MT tem o compromisso de promover melhorias contínuas em seus processos e procedimentos e, por isso, disponibiliza ao cidadão esse aperfeiçoamento em seu sistema, aumentando a segurança e a qualidade do serviço prestado”, afirma César Miranda, secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso.

A inclusão deste QR Code no Sistema Eletrônico de Defesa Sanitária (Sindesa) será acompanhada de um aplicativo, que permitirá o uso off-line para verificação da veracidade do documento, mesmo em locais sem acesso à internet.

“O app que realiza a leitura do código será liberado aos usuários após a fase de validação, que está sendo operacionalizada através de um teste-piloto executado pelas equipes técnicas que realizam barreiras volantes na fronteira de Mato Grosso com a Bolívia”, explica Emanuele de Almeida, presidente do Indea MT. Ela ressalta que continua obrigatório o porte do documento impresso para o transporte de animais.