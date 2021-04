Gusttavo Lima segura mão de mulher e fãs apontam: ‘É Andressa’

Gusttavo Lima e Andressa Suita ainda não assumiram publicamente que reataram o casamento, mas têm dado cada vez mais indícios de que estariam curtindo bons momentos juntos. Na noite deste domingo (25), o sertanejo postou um vídeo em que aparece segurando a mão de uma mulher e os fãs suspeitaram que seria da modelo.

Esta não é a primeira vez que os dois alimentam boatos de reconciliação. Gusttavo e Andressa têm feito algumas viagens ao lado dos dois filhos, Gabriel, de 3 anos, e Samuel, de 2, para Angra dos Reis, onde já foram flagrados por fãs.

Embora não haja nenhuma confirmação sobre o status do relacionamento deles, os admiradores do casal se empolgam com cada rumor de possível reconciliação.

“Ontem, Gusttavo Lima, tarde da noite, postou uma foto segurando a mão de Andressa Suita e minha mãe tá surtando com isso”, escreveu uma seguidora.

“Se tem um casal que eu shippo além do meu pai e da minha mãe é o Gusttavo Lima com a Andressa Suita”, comentou outro.

“Meu deus como assim Gusttavo Lima e Andressa voltaram? Meu Deus, chocada e agora acreditando no amor”, disse uma terceira.