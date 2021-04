‘Hoje escolhi sorrir, amanhã a gente vê o que faz’, diz Andressa Suita

Andressa Suita usou as redes sociais para compartilhar uma reflexão sobre o momento em que está vivendo. Por meio de publicação no Instagram, nesta quinta-feira (29), a modelo destacou a felicidade com a boa fase, tanto na vida pessoal quanto na profissional.

“Hoje eu escolhi sorrir, amanhã a gente vê o que faz”, escreveu a famosa, no início da tarde de hoje, para os mais de 15 milhões de seguidores na internet.

O post acontece dois dias após a influenciadora digital compartilhar imagens de um passeio de helicóptero com os dois filhos, Gabriel, de 3 anos, e Samuel, de 2 anos, e o cantor Gusttavo Lima. Nos stories, ela mostrou os pequenos correndo em direção à aeronave. “Enquanto a mãe tem medo, eles amam”, escreveu a modelo, que ainda exibiu parte da fazenda luxuosa do sertanejo, em Goiânia, Goiás.

O artista e a influencer ainda não assumiram publicamente que reataram o casamento, mas têm dado cada vez mais indícios de que estariam curtindo bons momentos juntos. No domingo (25), ele postou um vídeo em que aparece segurando a mão de uma mulher e os fãs suspeitaram que seria da modelo.

Esta não é a primeira vez que os dois alimentam boatos de reconciliação. Gusttavo e Andressa têm feito algumas viagens ao lado dos dois filhos para Angra dos Reis, onde já foram flagrados por fãs.

Embora não haja nenhuma confirmação sobre o status do relacionamento deles, os admiradores do casal se empolgam com cada rumor de possível reconciliação. “Ontem, Gusttavo Lima, tarde da noite, postou uma foto segurando a mão de Andressa Suita e minha mãe tá surtando com isso”, escreveu uma seguidora.