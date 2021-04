Um desentendimento ocorrido na tarde deste sábado (04) no Jardim Eldorado, em Rondonópolis, quase terminou em tragédia. Um homem de 27 anos ficou ferido após ser esfaqueado em uma quitinete.

Segundo testemunhas, a vítima estaria no local consertando um som e acabou se desentendendo com uma pessoa que estava no loca. Em meio às agressões, o suspeito teria chegado e desferido um golpe de faca.

O Samu foi acionado e socorreu a vítima. O suspeito fugiu em uma motocicleta e ainda não foi localizado.